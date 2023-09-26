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مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء بين قصرة وجالود

9/26/2023 2:20:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أقدم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، على قطع عدد من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتصدى لهم الأهالي ليفروا من المنطقة.

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