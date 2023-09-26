مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء بين قصرة وجالود

مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء بين قصرة وجالود
التاريخ
9/26/2023 2:20:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أقدم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، على قطع عدد من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.
وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتصدى لهم الأهالي ليفروا من المنطقة.
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