لليوم العاشر:الاحتلال يواصل إغلاق حاجز إيرز أمام العمال

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 10 أيام، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد، وذلك بشكل خاص أمام حركة العمال.





وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.





وتسمح سلطات الاحتلال، للأجانب والمرضى من ذوي الحالات الخطيرة بالتنقل من وإلى القطاع عبر الحاجز.