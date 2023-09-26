لليوم العاشر:الاحتلال يواصل إغلاق حاجز إيرز أمام العمال

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 10 أيام، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد، وذلك بشكل خاص أمام حركة العمال.
وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.
وتسمح سلطات الاحتلال، للأجانب والمرضى من ذوي الحالات الخطيرة بالتنقل من وإلى القطاع عبر الحاجز.
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