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الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

9/26/2023 2:19:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله، كما داهمت منزل أسير في جبل الطويل بمدينة البيرة.


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن المعتقلين من سلواد، هم: عز الدين عبد المجيد حامد، وبلال خالد زغلول، وقسام محمد الصيفي، وموسى ياسر النجار.


وأضافت المصادر، أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لجبل الطويل في مدينة البيرة، حيث داهمت منزل الأسير في سجون الاحتلال عمرو الطويل.


وفا


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