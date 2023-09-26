الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله، كما داهمت منزل أسير في جبل الطويل بمدينة البيرة.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن المعتقلين من سلواد، هم: عز الدين عبد المجيد حامد، وبلال خالد زغلول، وقسام محمد الصيفي، وموسى ياسر النجار.
وأضافت المصادر، أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لجبل الطويل في مدينة البيرة، حيث داهمت منزل الأسير في سجون الاحتلال عمرو الطويل.
وفا
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