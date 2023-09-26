الصحة: المطاعيم في المدارس والمستخدمة الآن ليست جديدة واعطيت لـ 4 ملايين شخص بحملة 2013 في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول إن جميع المطاعيم التي يتم إعطائها ضمن حملة التطعيم الوطنية آمنة وفعالة ومجانية وتقي من 12 مرض.



وأضاف الشبول اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن جميع المطاعيم مسجلة ومضمونة ومستخدمة في أغلب دول العالم منها أوروبا ودول الخليج مشيراً أن المطاعم قضت على كثير من الأمراض في الأردن منها البكتيرية،شلل الأطفال، الكزاز.



وبشان مطعوم "MR " أكد أنه يعطى ضمن حملات التطعيم الوطنية أما مطعوم "MMR" يستخدم ضمن البرنامج الوطني موضحاً أن الوزارة تمتلك مستشارين يتم أخذ بخبراتهم على المستوى الدولي .



وقال الشبول إن مطعوم "MR " تم استخدامه في حملات سابقة للتطعيم في الأردن آخرها كانت في 2013 مشيراً أنه تم حينها تطعيم 4 ملايين شخص بسبب تسجيل 120 حالة .



وأوضح أن مخاوف بعض المواطنين من اللقاحات قد تكون بسبب لقاح كورونا الذي تم إجازته بشكل طارىء بسبب جائحة كورونا قائلاً إنه مضى على تلقي لقاح كورونا 3 سنوات.



وشدد على إعطاء المطاعيم ضمن الحملة الوطني من عمر سنتين إلى 18 عاماً لافتاً أن صحة المواطنين من مسؤولية وزارة الصحة، وكل ولي أمر يمنع أطفاله من اخذ المطعوم يتحمل المسؤولية الأخلاقية.



واستهجن الشبول الحملة المضادة التي يشنها البعض ضد حملة التطعيم الوطنية التي تحصن طلبة المدارس من خلال رسائل وتسجيلات صوتية يتناقلها بعض أولياء الأمور حول مأمونية وضمانة المطعوم مبنية على معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وأن وزارة الصحة تراهن على وعي المواطن بأهمية صحته وصحة ابنائه.