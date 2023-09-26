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تغيير كامل يطال سناب شات - تفاصيل

9/26/2023 2:19:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت تسريبات وتعليقات لعدد من مستخدمي منصات التواصل، أن تطبيق "سناب شات" يعتزم إجراء تغيير جذري في طريقة عرض المنشورات أمام المستخدمين.
وقد تكون هذه الخطوة نتيجة النجاح البارز لنموذج مشابه اعتمدته منصة "إكس" رغم الانتقادات الأولية التي واجهته.
وسيقوم التغيير الجديد بفصل المنشورات المعروضة على المنصة إلى قسمين رئيسيين.. الأول يتضمن المنشورات من الحسابات التي يتابعها المستخدم، والثاني يتضمن المنشورات من حسابات جديدة لم يكن المستخدم يعرفها أو يتابعها مسبقاً.
القسم الأول، المسمى "المتابعين - Following"، سيحتوي على المحتوى من الحسابات التي يكون المستخدم مشتركاً في متابعتها بالفعل، بينما سيحتوي القسم الثاني، الذي يُعرف بـ "من أجلك - For you"، على المحتوى من الحسابات الجديدة والمجهولة للمستخدم.. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل اكتشاف المستخدمين لمحتوى جديد ومثير، وتعزيز التواصل بين المستخدمين وحسابات جديدة.
من المعروف أن قسم "من أجلك" سيكون له دور كبير في زيادة ظهور الحسابات الجديدة وجذب المستخدمين الجدد إلى منصة سناب شات، وهذا يمكن أن يكون فرصة ذهبية للأفراد والشركات الصغيرة والمبدعين لزيادة شهرتهم وجذب جمهور أوسع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار سناب شات في تحسين تجربة مستخدميه وتقديم مزيد من الخيارات والفرص للمستخدمين والمعلنين على حد سواء.

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