موديز تحذر من أن إغلاق الحكومة الأميركية يهدد التصنيف الائتماني

(MENAFN
) أطلقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحذيرًا شديد اللهجة حيال إمكانية إغلاق الحكومة الأميركية وتأثيره على تصنيف الائتمان السيادي للولايات المتحدة. يأتي هذا التحذير بعد شهر واحد فقط من قرار وكالة فيتش خفض تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة بسبب أزمة سقف الديون.
كما ستتعطل الخدمات الحكومية الأميركية في حالة عدم توفير التمويل للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من تشرين الأول، وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر.
كذلك شدد محلل في موديز, وليام فوستر، أن الإغلاق المحتمل سيعكس مدى التوتر والانقسام في السياسة الأميركية، مما سيؤدي إلى تعثر عملية صنع السياسات المالية. ولفت إلى أن ذلك سيزيد من الضغوط على قدرة الحكومة على تحمل الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
في حين أوضح فوستر أن في حالة عدم توفير استجابة فعالة في السياسة المالية لتخفيف هذه الضغوط، قد يكون هناك تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني للبلاد، مما يمكن أن يؤدي إلى تقديم نظرة مستقبلية سلبية وربما حتى خفض التصنيف في وقت لاحق إذا لم تتم معالجة هذه الضغوط بشكل جاد.
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