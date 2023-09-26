لندن تشهد تظاهرات تطالب بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
) شهدت لندن مؤخرًا تظاهرات تطالب بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعكس تقلب الرأي العام البريطاني بشأن قرار البريكست. في حين يرى البعض أن الخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبب الأساسي في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تجابهها المملكة المتحدة، هناك آراء متباينة بين المحللين حول مدى دقة هذا التقدير.
كما يُشير البعض إلى أن البريكست ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على الوضع الراهن في المملكة المتحدة، حيث تلعب عوامل داخلية وخارجية أخرى دورًا أيضًا. على سبيل المثال، يمكن أن تكون السياسات الداخلية ومشكلات الإدارة السياسية والاقتصاد العالمي وتحولاته جميعها عوامل تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كذلك لا يزال البريكست موضوعًا أساسياَ في النقاش العام في المملكة المتحدة، وقد أصبحت وعود الزعماء السياسيين بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة خروج جديدة إذا فازوا في الانتخابات العامة محط اهتمام كبير. يبقى التقدير النهائي لتأثير البريكست على المملكة المتحدة موضوعًا للمناقشة والبحث المستمر.
في حين قام بيان لشبكة بلومبرج بالنقل عن خبيرين بأنه "لا يمكن إلقاء اللوم على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في جميع العلل التي تعاني منها البلاد".
MENAFN26092023000045015682ID1107140529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.