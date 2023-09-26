صادرات الحبوب الأوكرانية تنخفض بشكل حاد

(MENAFN
) كشفت تقارير وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الاثنين الموافق 25 أيلول, أن صادرات الحبوب في الفترة من الأول إلى الرابع والعشرين من أيلول قد وصلت الى 1.57 مليون طن متري، مسجلة انخفاضًا حادًا مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت 3.21 مليون طن في نفس الفترة.
كما لم تقدم الوزارة تفسيرًا رسميًا بخصوص هذا الانخفاض، ولكن تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة لفتوا إلى أن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب كانت من بين الأسباب الأساسية وراء هذا التراجع في صادرات الحبوب.
كذلك بلغ إجمالي صادرات الحبوب من أوكرانيا حتى الآن في موسم 2023-2024 نحو 6.2 مليون طن ووفقًا لتقارير الوزارة، أمام 7.5 مليون طن في نفس الفترة بالموسم السابق. تشمل هذه الكمية حوالي 3 ملايين طن من القمح و2.5 مليون طن من الذرة و599 ألف طن من الشعير.
في حين عادةً ما تكون موانئ المياه العميقة في البحر الأسود وسبيل الصادرات الأوكرانية، ولكن التحديات الحالية تجعل هذا المجال يواجه صعوبات تأثرت بسلبية على صادرات الحبوب الأوكرانية.
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