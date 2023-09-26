أسعار الذهب تنخفض بفعل توقعات زيادة أسعار الفائدة الأميركية

(MENAFN
) شهدت أسعار المعدن النفيس تراجعًا يوم الاثنين الموافق 25 أيلول, مع استمرار قوة الدولار، إذ ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع. ورغم هذا التراجع، فإن التحركات في أسعار الذهب كانت محدودة نسبياً نظرًا للترقب الكبير لنتائج بيانات التضخم التي من المقرر أن تصدر خلال هذا الأسبوع.
كما تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بمعدل 0.1 بالمئة لتبلغ 1923.94 دولار للأونصة. وقلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بمعدل 0.1 بالمئة لتبلغ 1943.70 دولار.
كذلك أفاد المحلل لدى كينسيز ماني كارلو ألبرتو دي كاسا، بأن المعدن يواجه تحديات تتعلق بترسيخ مكانته، خصوصاً بعد فشل أسعاره في البقاء فوق مستوى 1930 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن الذهب قد يتعرض لمزيد من الضغوط والتراجع نحو المستوى الأساسي الواصل الى 1900 دولار في حين قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة كما تشير التوقعات.
في حين يمكن أن تتسبب زيادة أسعار الفائدة تراجع رغبة المستثمرين في شراء المعدن، حيث إن الذهب لا يحمل عائدًا مباشرًا ويتم تسعيره بالدولار.
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