"أمازون" تعلن استثمارها 4 مليارات دولار في الشركة الأمريكية "أنثروبيك" لتنافس "تشات جي بي تي"

(MENAFN
) أعلنت مجموعة "أمازون" الاثنين عن خطوة استثمارية ضخمة تصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية "أنثروبيك"، وهو اتجاه يسهم في تسريع السباق العالمي نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية "أمازون" للتوسع في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الصناعي.
كما ستحصل مجموعة "أمازون" العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، من خلال هذه الشراكة، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك"، التي تقوم بتطوير برنامج دردشة آلي يحمل اسم "كلود" والذي يعد منافساً لأداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة "تشات جي بي تي" التي طورتها شركة "أوبن إيه آي".
كذلك من المقرر أن تستفيد "أنثروبيك" من إمكانيات "أمازون ويب سرفيس" (إيه دبليو اس)، والتي تُعتبر أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، حيث تم تطويرها خصيصاً لدعم تطوير نماذج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. يهدف هذا التعاون إلى تسريع عمليات تطوير نماذج الدردشة الآلية المستقبلية لشركة "أنثروبيك"، وبالتالي ستكون هذه النماذج متاحة لمستخدمي "إيه دبليو اس" للاستفادة منها.
في حين أن هذه الخطوة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي "التوليدي"، الذي يتميز بقدرته على إنشاء محتوى جديد استناداً إلى البيانات والتعلم. يظهر هذا الاهتمام المتزايد من قبل عمالقة الإنترنت مثل "أمازون" بأن الذكاء الاصطناعي سيظل مجالًا حيويًا يشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيات النمو والتطور التقني في المستقبل.
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