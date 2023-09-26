أربعينية تتبرع بكلية لطفلتها .. إجراء العملية لأول مرة في الخدمات الطبية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص في مركز الأمير حسين بن عبدالله الثاني لأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية برئاسة مدير المركز العميد الطبيب عدنان ابو قمر بإجراء عملية استئصال كلية باستخدام المنظار لاربعينية تبرعت لطفلتها البالغة من العمر 13 عام، وهي تحدث للمرة الأولى من نوعها على مستوى الخدمات الطبية الملكية.
وقال العميد ابو قمر عبر صفحة الفيسبوك للخدمات الطبية الملكية أن هذه العملية تتطلب سرعة فائقة لاستخلاص كلية المتبرع وزراعتها، ودقة بالتعامل معها للحد من التأثير على وظيفتها، مشيراً إلى أن التطورات تتوجه الآن إلى جراحات المنظار لما لها من أثر كبير في تخفيف آلام المرضى وجودة حياتهم.
وأضاف مستشار جراحة زراعة المسالك وزراعة الكلى المقدم الطبيب محمد السرحان أن الطفلة كانت تعاني من فشل كلوي يؤثر على حياتها اليومية وبحاجة لغسيل كلى، وتم إجراء العملية بواسطة المنظار، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح وحالتهم الصحية جيدة.
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