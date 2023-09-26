أربعينية تتبرع بكلية لطفلتها .. إجراء العملية لأول مرة في الخدمات الطبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص في مركز الأمير حسين بن عبدالله الثاني لأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية برئاسة مدير المركز العميد الطبيب عدنان ابو قمر بإجراء عملية استئصال كلية باستخدام المنظار لاربعينية تبرعت لطفلتها البالغة من العمر 13 عام، وهي تحدث للمرة الأولى من نوعها على مستوى الخدمات الطبية الملكية.



وقال العميد ابو قمر عبر صفحة الفيسبوك للخدمات الطبية الملكية أن هذه العملية تتطلب سرعة فائقة لاستخلاص كلية المتبرع وزراعتها، ودقة بالتعامل معها للحد من التأثير على وظيفتها، مشيراً إلى أن التطورات تتوجه الآن إلى جراحات المنظار لما لها من أثر كبير في تخفيف آلام المرضى وجودة حياتهم.



وأضاف مستشار جراحة زراعة المسالك وزراعة الكلى المقدم الطبيب محمد السرحان أن الطفلة كانت تعاني من فشل كلوي يؤثر على حياتها اليومية وبحاجة لغسيل كلى، وتم إجراء العملية بواسطة المنظار، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح وحالتهم الصحية جيدة.

