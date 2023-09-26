4 علامات تحذيرية للإصابة بمرض خطير في المعدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعتبر سرطان المعدة من أخطر السرطانات لأنه يتم اكتشافه متأخراً، وتتشابه كثيراً أعراضه مع أعراض الجهاز الهضمي.



وكشفت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة، عن أربع "علامات تحذيرية " للإصابة بسرطان المعدة.



ويمكن أن تظهر العلامات في المراحل المبكرة جدا من سرطان المعدة وتشمل:

- الشبع/والامتلاء المبكر.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعب.

- حرقة المعدة المستمرة.



وحذرت كاسراي من أن "بعض هذه الأعراض يمكن الخلط بينها وبين الارتجاع المعدي المريئي. وقد يُعزا التعب إلى فقر الدم".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن الارتجاع المعدي المريئي حالة شائعة، تحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى حرقة المعدة.



لذا، إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى حالة أقل خطورة مثل الارتجاع الحمضي، فكيف يمكنك معرفة الوقت المناسب لحجز موعد مع الطبيب؟.



أجابت كاسراي بالقول: "إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من ثلاثة أسابيع، عليك حجز موعد مع طبيبك العام".

أعراض أخرى لسرطان المعدة

أدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:



- صعوبة في البلع (عسر البلع).

- ألم في البطن.

- الشعور بالمرض.

- براز داكن اللون.

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