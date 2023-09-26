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الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة

9/26/2023 12:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


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