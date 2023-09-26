الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة

الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة
التاريخ
9/26/2023 12:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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