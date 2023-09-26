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الكويت.. وفاة الوزير السابق مبارك عبدالله الأحمد

9/26/2023 12:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "قبس" الكويتية بوفاة الوزير السابق الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض.


وتولى مبارك عبدالله الأحمد العديد من المناصب الرفيعة خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
وتولى منصب نائب رئيس الأمن العام عام 1957، وإدارة البرق والبريد والهاتف عام 1959، وفي عام 1963 وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عين وزيرا للإرشاد والأنباء، وعين بعدها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لغاية 30 نوفمبر 1964.


وكان مبارك عبد الله الأحمد عضوا في المجلس التأسيسي، وساهم في سن العديد من التشريعات المهمة خلال تلك الفترة، ومنها قانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1963.

روسيا اليوم


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