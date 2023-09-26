مؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة

مؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة
التاريخ
9/26/2023 12:12:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت عدداً من المؤسسات الحكومية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عددا من المرشحين إجراء الامتحان التنافسي.
وتاليا التفاصيل:
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