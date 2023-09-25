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الجسار تسجيل المواقع التراثية في إيسيسكو يشجع السياحة الثقافية

9/25/2023 11:41:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د.محمد الجسار اليوم الاثنين أهمية المؤتمر الـ 12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي المقام بالدوحة في تشجيع الدول الإسلامية على الاهتمام بالمواقع التراثية تمهيدا لتسجيلها في سجلات التراث العالمي.
وقال د.الجسار وهو ممثل وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في تصريح مشترك لـ «كونا» وتلفزيون الكويت إن نشاط المؤتمر الـ 12 يسهم في عملية توثيق وتسجيل المواقع التراثية في العالم الاسلامي المادية وغير المادية معتبرا أن هذا الأمر له تأثير في الحفاظ على الإرث الإسلامي والثقافي.
وأضاف أن الكويت سبق أن سجلت موقع «قصر نايف» في لائحة تراث العالم الإسلامي، كما شاركت في تسجيل ملفي «السدو والنخلة» كتراث غير مادي، مبينا أن تسجيل المواقع التراثية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» يسهم ايضا في تشجيع السياحة الثقافية.
بدوره، قال ممثل الكويت ورئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي السابق وليد السيف في تصريح مماثل إنه تم تسجيل العديد من المواقع التراثية في العالم الإسلامي في قائمة التراث بالعالم الإسلامي.
وأوضح أن اللجنة استحدثت قائمة المقدسات الإسلامية الحصرية وهي تختص «بالكعبة المشرفة والمسجد الأقصى والمسجد النبوي»، مشيرا إلى تسجيل وإدراج أكثر من 400 موقع تراثي في قائمة التراث في العالم الإسلامي مثل مساجد وقلاع ومحميات.
وكان المؤتمر الـ 12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي قد انطلق اليوم تحت شعار نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة ويختتم أعماله غدا.
وتعتبر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة هي منظمة دولية متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي وأنشئت عام 1982 ويقع المقر الرئيس في المغرب.

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