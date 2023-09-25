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السكنية طرح مسابقة الخدمات الاستشارية لعدد من المباني العامة في مشروع جنوب سعد العبدالله

9/25/2023 11:41:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها مسابقة رقم 6 لسنة 2023/2024 والخاصة بالخدمات الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لإنشاء وإنجاز وصيانة 13 مركز ضاحية ضمن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي، ان المسابقة التي تم طرحها تشمل 9 أنواع من المباني العامة، وهي «سوق مركزي، مبنى وحدة اجتماعية، مبنى مركز تنمية المجتمع، مبنى البلدية، مبنى خدمة المواطن، مبنى المكتبة، مبنى البريد، ديوانية كبار السن، مبنى فرع الغاز».
وأشارت إلى أن المباني المذكورة ستندرج في عدد 13 مركزا للضاحية بالإضافة إلى تصميم نموذج نمطي لمبنى مركز تفتيش الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وبينت أن من شروط التقدم للمسابقة، أن يكون المكتب- أو الدار الاستشارية- مرخصا من قبل بلدية الكويت، وأن يكون ضمن فريق المتسابق معماري كويتي للقيام بأعمال التصميم المعماري، وهي من الخطوات التي تدعم فيها المؤسسة الخبرات الوطنية، وألا تقل خبرة المكتب عن 10 سنوات إضافة إلى بنود أخرى.

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