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وكيل الشؤون نحرص على تطوير مهارات العاملين بالوزارة وتقديم كامل الدعم لهم

9/25/2023 11:41:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الوزارة على رعاية ودعم كل العاملين وتطوير مهارات موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته وحضوره المحاضرة التي نظمتها إدارة خدمة المواطن بعنوان «مستجدات قانون الخدمة المدنية»، والتي قدمها مدير إدارة رقابة شؤن التوظف للإدارات الحكومية عجيل الرويحل بحضور العديد من المسؤولين وموظفي الوزارة.
استعرض خلالها المحاضر المستجدات والتعديلات الأخيرة على قوانين الخدمة المدنية وما تتضمنه من حقوق للموظفين.

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