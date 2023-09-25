وكيل الشؤون نحرص على تطوير مهارات العاملين بالوزارة وتقديم كامل الدعم لهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الوزارة على رعاية ودعم كل العاملين وتطوير مهارات موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته وحضوره المحاضرة التي نظمتها إدارة خدمة المواطن بعنوان «مستجدات قانون الخدمة المدنية»، والتي قدمها مدير إدارة رقابة شؤن التوظف للإدارات الحكومية عجيل الرويحل بحضور العديد من المسؤولين وموظفي الوزارة.
استعرض خلالها المحاضر المستجدات والتعديلات الأخيرة على قوانين الخدمة المدنية وما تتضمنه من حقوق للموظفين.
MENAFN25092023000130011022ID1107140353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.