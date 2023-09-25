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مستشار الأمن الوطني البحريني علاقتنا بالكويت مبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك

9/25/2023 11:41:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعمق العلاقات البحرينية- الكويتية المبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ ناصر آل خليفة الملحق العسكري الكويتي العميد الركن محمد المطيري، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وأضافت أن الشيخ ناصر أشاد خلال اللقاء بالعلاقات البحرينية- الكويتية المتطلعة نحو البناء بما يعزز مسيرة التعاون الثنائي والتي كان لها الأثر فيما تحقق من عمل مشترك وثيق هو محل اعتزاز دائم لدى البلدين قيادة وشعبا.

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