مستشار الأمن الوطني البحريني علاقتنا بالكويت مبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك

(MENAFN
- Al-Anbaa) أشاد مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعمق العلاقات البحرينية- الكويتية المبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ ناصر آل خليفة الملحق العسكري الكويتي العميد الركن محمد المطيري، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وأضافت أن الشيخ ناصر أشاد خلال اللقاء بالعلاقات البحرينية- الكويتية المتطلعة نحو البناء بما يعزز مسيرة التعاون الثنائي والتي كان لها الأثر فيما تحقق من عمل مشترك وثيق هو محل اعتزاز دائم لدى البلدين قيادة وشعبا.
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