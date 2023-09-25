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مدير عام القوى العاملة بحث التعاون بين الهيئة ومنظمة العمل الدولية

9/25/2023 11:41:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي نائب المدير الإقليمي للدول العربية بيتر رادماكر ومدير فريق العمل اللائق في المنطقة بالمكتب الإقليمي ببيروت والوفد المرافق له خلال زيارته للكويت.
وقد استهل العتيبي اللقاء معربا عن ترحيبه بنائب المدير الإقليمي للدول العربية ومدير فريق العمل اللائق في المنطقة بالمكتب الإقليمي ببيروت والوفد المرافق.
وتهدف الزيارة لمناقشة المواضيع ذات الأهمية وهي توقيع مشروع العمل اللائق، وبحث سبل التعاون المشتركة بين الهيئة ومنظمة العمل الدولية واعتماد الأولويات المتفق عليها بالعمل اللائق وهي تحسين مهارات العاملات والعمال الوافدين، وتحسين إدارة العمالة الوافدة وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من أجل التعاون بتعزيز وتحسين العمل اللائق في الكويت.
وأعرب نائب مدير المدير الإقليمي للدول العربية بيتر رادماكر عن شكره وتقديره وخالص امتنانه بالإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد، ومدير إدارة العلاقات العامة أسيل المزيد، ومن جانب منظمة العمل المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية مكتب الكويت جابر العلي ومسؤول فني في المكتب الوطني لمنظمة العمل الدولية مكتب الكويت سهام نسيبة

MENAFN25092023000130011022ID1107140351

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