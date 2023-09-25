حمد جابر العلي يعتذر عن عدم استقبال رواد ديوانه
التاريخ
9/25/2023 11:41:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يعتذر الشيخ حمد جابر العلي، عن عدم استقبال ضيوف ورواد ديوانه اليوم الثلاثاء، وذلك لظروف عائلية، على أن يعاود استقبالهم بإذن الله تعالى الثلاثاء الذي يليه وكل ثلاثاء.
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