التجارة تضبط أكبر متجر لبيع السلع المقلدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أكبر متاجر بيع السلع المقلدة، والذي اتخذ من أحد المكاتب في أحد المباني مقرا ومخزنا لبيع وتصريف بضاعته.
وتم ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة (أحذية وحقائب وملابس وإكسسوارات) تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية عالمية.
وتمت الضبطية بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية، فتم إغلاق المكتب وجار استكمال الإجراءات القانونية.
MENAFN25092023000130011022ID1107140349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.