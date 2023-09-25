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التجارة تضبط أكبر متجر لبيع السلع المقلدة

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أكبر متاجر بيع السلع المقلدة، والذي اتخذ من أحد المكاتب في أحد المباني مقرا ومخزنا لبيع وتصريف بضاعته.
وتم ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة (أحذية وحقائب وملابس وإكسسوارات) تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية عالمية.
وتمت الضبطية بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية، فتم إغلاق المكتب وجار استكمال الإجراءات القانونية.

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