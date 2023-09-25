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بورسلي تشيد بإجراءات البنك المركزي لرعاية ذوي الإعاقة

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي ببادرة بنك الكويت المركزي بإصدار تعليمات الى جميع البنوك بتوفير فرع على الأقل بكل محافظة لتقديم الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الاعاقة تتوافر فيه الإمكانات التي تساعدهم في اجراء تعاملاتهم بسلاسة ويسر من خلال تزويد هذه الفروع بماكينات سحب وإصدار بطاقات سحب وائتمان خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خزائن أمانات وتوفير موظف يتقن لغة الإشارة لمساعدتهم على إجراء معاملاتهم المصرفية، كما يقوم بتوضيح كل الحقوق والالتزامات والمخاطر لهم من خلال التسجيلات الصوتية ولغة الإشارة ولغة برايل وغيرها.
وقالت بورسلي إن هذه الخطوة من شأنها دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة والمساهمة في الترجمة الفعلية لأهداف التنمية المستدامة 2020-2030 التي أقرتها الأمم المتحدة 2015 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وناشدت أجهزة ومؤسسات الدولة العمل الجاد لجعل المرافق الخدماتية مثل المطارات والناقلات الجوية والفنادق ووسائل التنقل والتواصل والاتصال المختلفة والمواقع الإلكترونية ومراكز التسوق وغيرها صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الحلول الذكية في هذا الشأن وتوفير موظفين محترفين لتوفير الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات مختلف فئات الإعاقة الفكرية والسمعية والبصرية والحركية والالتزام بمعايير التصميم العالمي لتسريع عملية تهيئة الدولة لتصبح أكثر صداقة واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما أن الكويت ممثلة في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من الدول السباقة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الحماية الاجتماعية لهم من خلال التشريعات والقوانين والتي ينبغي أن تواكبها نهضة في البنى التحتية والخدماتية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتبرز مواهبهم وإبداعهم وتهيئهم للاندماج في المجتمع، وتمنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية بالبلاد.

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