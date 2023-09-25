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الطيران المدني اعتماد الخطة الوطنية للملاحة الجوية

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد مدير عام الطيران المدني م.عماد الجلوي صباح أمس الخطة الوطنية للملاحة الجوية، وذلك لتحقيق أهداف الكويت بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة، من خلال تطوير إجراءات المراقبة الجوية وتحديث أجهزة رادارات الطائرات والإرصاد الجوية للسنوات المقبلة.
وبدأ التنسيق لعمل الخطة الوطنية للملاحة الجوية منذ بداية شهر مايو الماضي بين المختصين من الإدارة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الأوسط»، وذلك لمراجعة جميع المتطلبات الدولية المحلية لعمل خارطة طريق تهدف لتطوير قطاع خدمات الملاحة الجوية الكويتية يبدأ تطبيقها تدريجيا بنهاية العام الحالي بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها من قبل الدول الأعضاء القريبة من الإقليم الكويتي والأجهزة الملاحية المطلوبة، ومن ذلك التعاون مع الشركات المحلية والدولية لوضع آلية تضمن مغادرة الطائرات من مطار الكويت الدولي في الوقت المحدد لها دون تأخير.
جدير بالذكر أن الكويت وبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الوسط» هي من تقوم بإصدار الخطة الوطنية للملاحة الجوية من بين دول الإقليم، لتصبح الخطة الوطنية للملاحة الجوية الكويتية نموذجا يحتذى به خاصة بعد ان تم إنجازها من قبل المختصين الكويتيين وخبراء منظمة الطيران المدني الدولي على ان يتم عمل عرض مرئي لها خلال الاجتماع المقبل للدول الأعضاء في جمهورية مصر العربية، وذلك من قبل ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني وخبراء المنظمة.

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