Tuesday, 26 September 2023 09:15 GMT

وزير الشؤون نتفهم وضع الوفرة السكنية ومطالب أهلها

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أنه يرحب بكل الاقتراحات لخدمة منطقة الوفرة السكنية وأهاليها، مشيرا إلى انه يتفهم وضع المنطقة وبعدها، وواعدا أن يجعل جميع المقترحات والمطالب التي تخص المنطقة من الأولويات، استجابة للمواطن وهمومه. جاء ذلك خلال زيارة قام بها السعود إلى منطقة الوفرة السكنية لتفقد حديقة الأطفال والمسرح الروماني، والتأكد من جاهزيته للافتتاح والتشغيل الفعلي لخدمة المنطقة والمساهمين، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له النائب عبدالهادي العجمي، وعضو مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية التعاونية فهد العجمي، ثم قام باستضافتهم في الديوانية والتطرق إلى أمور تخدم المنطقة مثل افتتاح خدمة تنمية المجتمع ودواوين المنطقة.

MENAFN25092023000130011022ID1107140346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث