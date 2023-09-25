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الجاسم لـ الأنباء المحك النهائي للحريات الإعلامية سيكون في مجلس الأمة

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس تحرير جريدة «الراي» الزميل وليد الجاسم في تصريح لـ «الأنباء» ان الحلقة النقاشية راقية بأسلوب حكومي مختلف في التعامل مع ردود الأفعال، مشيرا الى انه تسربت نسخة من مسودة القانون المقترح للاعلام الذي يجمع مختلف القوانين الإعلامية وصارت ردود فعل عنيفة ضد القانون المقترح وان الوزير المطيري والوزارة تعاملوا مع ذلك بأريحية وحددوا موعدا لهذه الجلسة النقاشية بحضور الجمهور والمختصين والاعلاميين بحضور أعضاء اللجنة التعليمية مثل النائب حمد العليان والنائبة جنان بوشهري والمعنيين بالاعلام وان كل الحضور كان لهم مطلق الحرية في التحدث والتعبير عن آرائهم سواء فيما عرضه الوزير على الحضور او فيما لم يتطرق اليه. وأضاف الجاسم أن المحك النهائي الآن للحريات الإعلامية سيكون في مجلس الأمة وكل ذلك عبارة عن مراحل تمهيدية مهما طالت مدتها. ولفت الى أن وزير الإعلام مستعد لتلقي مزيد من الاقتراحات من الجمهور خلال الأسبوعين المقبلين وسيقدم ما يصل اليه الى اللجنة التعليمية وهل سينتصر مجلس الأمة للإعلام أم لا؟ هنا المحك.

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