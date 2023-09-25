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الصايغ لن يتم التخلص من الحسابات الوهمية مادام هناك من يستخدمها لأهداف سياسية

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الإعلامي بشار الصايغ إن الحلقة النقاشية تعد خطوة جيدة وانه يجب أن يخرج مشروع القانون الى النور بالصيغة التي تم عرضها بالحلقة، مشيرا الى أن القانون خفف من عقوبة السجن لكنه لم يضع بنودا للعمل على تطوير الصحافة في الكويت وارتكز على قضايا تنظيمية فيما يتعلق برخص وسائل الاعلام ولم يتكلم عن حماية الصحافي أو مصادره. وأعرب الصايغ عن أمله أن يكون هناك مزيد من الحريات للصحافيين والإعلاميين. وعن الحسابات الوهمية قال انه لن يتم التخلص منها ما دام هناك من يستخدمها لأهداف سياسية وان زيادة الوعي وتعزيز الصحافة الرسمية والمرخصة هي من ستدفع القارئ لمتابعة المؤسسات الصحافية المعترف بها التي تتميز بالمصداقية.

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