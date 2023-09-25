الصايغ لن يتم التخلص من الحسابات الوهمية مادام هناك من يستخدمها لأهداف سياسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الإعلامي بشار الصايغ إن الحلقة النقاشية تعد خطوة جيدة وانه يجب أن يخرج مشروع القانون الى النور بالصيغة التي تم عرضها بالحلقة، مشيرا الى أن القانون خفف من عقوبة السجن لكنه لم يضع بنودا للعمل على تطوير الصحافة في الكويت وارتكز على قضايا تنظيمية فيما يتعلق برخص وسائل الاعلام ولم يتكلم عن حماية الصحافي أو مصادره. وأعرب الصايغ عن أمله أن يكون هناك مزيد من الحريات للصحافيين والإعلاميين. وعن الحسابات الوهمية قال انه لن يتم التخلص منها ما دام هناك من يستخدمها لأهداف سياسية وان زيادة الوعي وتعزيز الصحافة الرسمية والمرخصة هي من ستدفع القارئ لمتابعة المؤسسات الصحافية المعترف بها التي تتميز بالمصداقية.
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