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العليان لا نقبل بأن يمر قانون في مجلس الأمة لينتقص من حريات الناس

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب حمد العليان انه شارك في الحلقة النقاشية بناء على دعوة من وزير الاعلام لأن اللجنة التعليمية مسؤولة عن بحث القانون عندما يرد بشكل رسمي الى مجلس الأمة.
وأضاف العليان انه استمع الى آراء الإعلاميين الذين كانت مداخلاتهم وملاحظاتهم مهمة جدا وانه سيقوم بنقلها الى مجلس الامة اثناء نقاشهم للقانون عبر اللجنة التعليمية. ولفت الى ان لديه ملاحظات جوهرية لهذا القانون، مشيرا الى اننا لا نقبل بأن يمر قانون في مجلس الأمة لينتقص من حريات الناس وأننا كأعضاء مجلس امة جئنا الى البرلمان لمزيد من الحريات وجئنا لوقف كل القوانين المقيدة للحريات.
ولفت الى ان مسودة القانون السابقة انتقدها العديد من النواب وان ما سمعناه اليوم عن مسودة القانون الحالي يختلف قليلا عن القانون المسرب وهذا لا يكفي وستتم مناقشة ذلك خلال اجتماع اللجنة التعليمية في البرلمان ونحن مع حرية الكلمة وما سمعناه افضل مما سمعناه سابقا.
وبين ان ما ذكره وزير الاعلام خلال الحلقة النقاشية امر يستحق التقدير من خلال عرض مسودة القانون خلال الحلقة النقاشية التي جمعت العديد من الحضور والمختصين.
وقال انه حرص على الحضور والمشاركة في الحلقة النقاشية حتى يستمع لكل ملاحظات الاعلاميين ويكون صوتا لهم في مجلس الامة.

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