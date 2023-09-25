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بوشهري أشكر وزير الإعلام لاستماعه لصوت المجتمع المدني وتقييم القانون بعد قراءته

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خلال المداخلات بالحلقة النقاشية قالت النائبة د.جنان بوشهري: أشكر وزير الاعلام لاستماعه لصوت المجتمع المدني الذين رفضوا مسودة القانون الأولى التي رفعت لمجلس الوزراء، وأخذه بهذه الملاحظات هي نقطة تحسب للوزير. وزادت قائلة: صعب جدا أن الحضور يقيمون مسودة القانون اليوم لأننا لم نطلع عليها مسبقا، وأنا قدمت عدة مقترحات لوقف بعض العقوبات، وتبقى التفاصيل مهمة بعد قراءته. ورد المطيري: أؤكد على أنني ملتزم التزاما كليا بحضوري في اللجنة التعليمية وأنا أشارك الإعلاميين همومهم وأتعامل مع حدود مسؤولياتي، فالمسودة الأولى لا بد ألا تطرح ولا تناقش فهي كانت تجمع كل الأفكار والمقترحات لكي لا تكون هناك زاوية مفقودة، فقد أخذنا كل شيء في الاعتبار ونحن سنمر بعدة مراحل لتطوير القانون لنعطي الصحافي مكانته الحقيقية وتسهيل عملية الحصول على المعلومة، وقد حددت مدة أسبوعين لأني ملتزم بموعد اللجنة التعليمية في أكتوبر المقبل.

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