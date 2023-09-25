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الكويت تشارك في الدورة الـ 67 لمؤتمر الطاقة الذرية السنوي

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت الاثنين أعمال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ67 لمناقشة قضايا الحد من انتشار الأسلحة النووية وسبل جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من هذه الاسلحة الفتاكة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتشارك الكويت في المؤتمر الذي يستمر 5 أيام بوفد يرأسه سفيرنا لدى النمسا ومندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام وعضوية د. مانع السديراوي القائم بأعمال مدير معهد الكويت للابحاث العلمية.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر الذي يكتسب اهمية خاصة مطالب الدول العربية بجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية. وكانت الدول العربية قد تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للوكالة بإدراج بند القدرات النووية للكيان الصهيوني على جدول أعمال المؤتمر والتي دأبت على طرحه خلال الدورات السابقة وذلك لتأكيد ضرورة اتخاذ المؤتمر التدابير اللازمة لوضع المرافق النووية للكيان الصهيوني تحت ضمانات الوكالة والانضمام الى معاهدة عدم الانتشار.
ومن المقرر أن ينظر المؤتمر العام في عدد من مشاريع القرارات التي تتصل بتعزيز تدابير التعاون الدولي في مجال الامان النووي والأمان الإشعاعي وامان النقل والنفايات، اضافة إلى تعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءاته وتطبيق البروتوكول الاضافي النموذجي.
ووفق جدول أعمال الدورة الـ67 فإنه من المقرر ان تقدم مصر مشروع قرارها الخاص حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط.
كما سيتم على هامش أعمال الدورة تنظيم المنتدى العلمي يومي 26 و27 من سبتمبر الحالي تحت عنوان «الابتكارات النووية من أجل الصافي الصفري».
وسيسلط كبار الخبراء الدوليين في أربع جلسات تعقد على مدار يومين الضوء على دور المفاعلات النووية الجديدة في إنتاج الطاقة في المستقبل، كما سيعرضون استخدام التكنولوجيا النووية لتجنب الغازات الدفيئة في التطبيقات الصناعية وغيرها من المجالات.

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