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الكويت تستنكر قيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.
وقالت «الخارجية» في بيان لها إن الوزارة وإذ تحذر من تكرار مثل هذه الممارسات النكراء والمشينة لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى إيقاف مثل هذه الأفعال التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من تأجيج لمشاعر المسلمين وتسهم في نشر خطابات الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير.
وأكدت الوزارة مجددا على أهمية تعاون كل الدول لمواجهة هذه التصرفات التي تمس المقدسات الدينية ورموزها وتحبط كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ غايات دولنا في نشر قيم التسامح ونبذ التعصب والعنصرية.

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