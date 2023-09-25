الكويت تستنكر قيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.
وقالت «الخارجية» في بيان لها إن الوزارة وإذ تحذر من تكرار مثل هذه الممارسات النكراء والمشينة لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى إيقاف مثل هذه الأفعال التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من تأجيج لمشاعر المسلمين وتسهم في نشر خطابات الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير.
وأكدت الوزارة مجددا على أهمية تعاون كل الدول لمواجهة هذه التصرفات التي تمس المقدسات الدينية ورموزها وتحبط كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ غايات دولنا في نشر قيم التسامح ونبذ التعصب والعنصرية.
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