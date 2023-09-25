الزعبي لـ الأنباء مراجعة شاملة للوائح المنظمة للتراخيص الصحية للمنشآت الغذائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف، مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د. مشعل الزعبي عن اجتماع يعقد بمقر الهيئة العامة للغذاء والاغذية مع ممثلي الادارة العامة للخبراء. وقال الزعبي في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه ستتم مناقشة الدعاوى والمنازعات القانونية المتعلقة بالتراخيص الصحية للمنشآت الغذائية وعربات بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للاشتراطات واللوائح المنظمة لهذا الشأن. وبين ان الاجتماع يضم ممثل الادارة العامة للخبراء م. مشعل الثويني ومدير ادارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة الفروانية د. نواف العنزي.
MENAFN25092023000130011022ID1107140339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.