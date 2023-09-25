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الزعبي لـ الأنباء مراجعة شاملة للوائح المنظمة للتراخيص الصحية للمنشآت الغذائية

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف، مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د. مشعل الزعبي عن اجتماع يعقد بمقر الهيئة العامة للغذاء والاغذية مع ممثلي الادارة العامة للخبراء. وقال الزعبي في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه ستتم مناقشة الدعاوى والمنازعات القانونية المتعلقة بالتراخيص الصحية للمنشآت الغذائية وعربات بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للاشتراطات واللوائح المنظمة لهذا الشأن. وبين ان الاجتماع يضم ممثل الادارة العامة للخبراء م. مشعل الثويني ومدير ادارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة الفروانية د. نواف العنزي.

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