إطلاق التيار في جنوب عبدالله المبارك A والمطلاع 1E

دعوة أصحاب القسائم لتقديم طلبات إيصال التيار في القطع التي تغذيها المحطات قريباً



دارين العلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع محطات النقل الناطق الرسمي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فيصل السميط عن تشغيل محطتين تحويل رئيسيتين وهما جنوب عبدالله المبارك A 132/11 KV، ومحطة المطلاع 1E ‏ 132/11 kV.

وقال السميط في تصريح للصحافيين انه سيتم قريبا البدء بترتيبات دعوة اصحاب القسائم لتقديم طلبات ايصال التيار الى قسائمهم في القطع التي تغذيها تلك المحطات. وأكد السميط انه جار حاليا الترتيب لتشغيل محطة جنوب عبدالله المبارك B وكذلك العمل على تشغيل المحطات المتبقية في منطقة المطلاع. ولفت الى ان عدد المحطات في المطلاع 40 محطة تحويل رئيسية تم تشغيل 31 محطة منها بالإضافة الى 4 محطات تحويل جهد 400 ك.ف و27 محطة تحويل جهد 132 ك.ف، مؤكدا انه جار العمل على تشغيل المحطات التسع المتبقية خلال السنة الحالية. وأوضح السميط انه لا توجد عوائق تذكر اما الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، مشددا على ان الامور المالية المتعلقة بها خاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولفت الى تشغيل المحطات تم بواسطة مهندسين من إدارة الانشاءات وهم من «إنشاء المحطات» (م.راشد الياقوت - م.ابراهيم العوضي - م.دلال السالم) ومن «انشاء الكيبلات» (م.محمد العجمي - م.محمد العنزي - م.علي البلوشي - م. عبدالله المناعي - م.فهد السري - م. ندى القناعي - م.فاطمة ابوالحسن).