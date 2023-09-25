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الهلال الأحمر تسلم أوكرانيا مولدات لمواجهة نقص الطاقة

9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير تسليم الصليب الأحمر الأوكراني مولدات كهربائية لمواجهة تبعات أزمة الطاقة هناك.
وقال د.الساير في تصريح لـ «كونا» إن التبرع يعبر عن مدى تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعوب المنكوبة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأضاف ان دفعة المساعدات هذه تعكس سرعة استجابة الكويت للاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا، مشيرا إلى تقديم الجمعية سابقا أكثر من 33.5 طنا من المساعدات الإغاثية لمساعدة لاجئي أوكرانيا.
من جهته، أكد سفيرنا لدى پولندا خالد الفضلي حرص الكويت على تخفيف معاناة الشعب الأوكراني بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا. وأكد ان المساعدات الإنسانية الكويتية تنبع من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللقيادة السياسية استكمالا لمسيرة كويت العطاء. ولفت السفير الفضلي إلى سرعة استجابة مختلف المؤسسات الكويتية وتسخيرها جميع الإمكانات المتاحة لوصول هذه المساعدات، مشيدا بدور جمعية الهلال الأحمر في الاستجابة لطلب أوكرانيا بالحصول على هذا الدعم. بدوره، أثنى المستشار في سفارة أوكرانيا لدى پولندا فيتالي بيلاي في تصريح مماثل لـ «كونا» على متانة العلاقات الثنائية بين الكويت وأوكرانيا، معربا عن اعتزازه بما تحقق من تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعـرب عــن خالــص الامتنان والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا على موقفها الداعم والمساند للشعب الأوكراني.

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