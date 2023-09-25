الكهرباء توصي بترسية العدادات الذكية المرحلة الثانية على أقل الأسعار

الكهرباء توصي بترسية العدادات الذكية المرحلة الثانية على أقل الأسعار
التاريخ
9/25/2023 11:41:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
أوصت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بترسية مناقصة العدادات الذكية المرحلة الثانية على عرض اقل الاسعار، وتنتظر من الجهاز المركزي للمناقصات مناقشة الامر في اجتماع مجلس الادارة لاستكمال بقية الاجراءات. وذكرت مصادر ان الوزارة تتجه لإلغاء بند توريد عدادات المياه لعدم استيفاء الشركات المتقدمة لشروط ومواصفات المناقصة.
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