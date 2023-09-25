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القوى العاملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال قبل 31 ديسمبر

9/25/2023 11:41:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
دعت الهيئة العامة للقوى العاملة اصحاب الاعمال والمفوضين بالتوقيع الى تحديث بياناتهم عبر خدمة سهل في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، وذلك لتجنب الايقاف الآلي للملف، وذلك عبر الخطوات التالية:
بداية يتم الدخول على تطبيق سهل أعمال، ثم ومن خلال تحديث بيانات مفوض بالتوقيع يتم اختيار رقم الملف المسجل لدى المفوض، وإضافة رقم الهاتف/ البريد الإلكتروني، وبعدها سيتم إرسال رسالة TP على رقم الهاتف المدخل أو البريد الإلكتروني، ويتم إضافة رقم OTP، ثم حفظ الطلب.

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