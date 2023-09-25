القوى العاملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال قبل 31 ديسمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
دعت الهيئة العامة للقوى العاملة اصحاب الاعمال والمفوضين بالتوقيع الى تحديث بياناتهم عبر خدمة سهل في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، وذلك لتجنب الايقاف الآلي للملف، وذلك عبر الخطوات التالية:
بداية يتم الدخول على تطبيق سهل أعمال، ثم ومن خلال تحديث بيانات مفوض بالتوقيع يتم اختيار رقم الملف المسجل لدى المفوض، وإضافة رقم الهاتف/ البريد الإلكتروني، وبعدها سيتم إرسال رسالة TP على رقم الهاتف المدخل أو البريد الإلكتروني، ويتم إضافة رقم OTP، ثم حفظ الطلب.
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