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قانون الانتخابات الرئاسية: مرشح الرئاسة تطلق على من تم قبول أوراقه

9/25/2023 11:34:44 PM
(MENAFN- Youm7) وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن المرشح على منصب رئيس الجمهورية لا يكون مرشحا بمجرد سحب أوراق الترشح، ولكن باكتمال تأييد المواطنين وعددها 25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل، ألف من كل محافظة، أو تذكية 20 نائبا فى مجلس النواب، وإعلان الهيئة قبول أوراقه كمرشح، ولا يجوز إطلاق اسم مرشح على من لم تكتمل أوراقه.
ونص القانون على أن يشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية: 1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب 2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم. ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية: 1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين 2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى. 3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال 4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره 6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا 7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية 8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية



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