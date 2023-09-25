الكهرباء: تركيب 2 مليون 700 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للمبانى المخالفة

MENAFN - Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، انتهت من تنفيذ 2 مليون 700 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين 400 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان الانتظام فى السداد.

وقال المصدر إن

الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محاور ، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.