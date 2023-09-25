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النواب الأردني: الملك عبدالله الثاني حريص على بناء علاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

9/25/2023 11:34:42 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بمجلس النواب الأردني خلدون حينا، أن الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، يمضي بخطى ثابته تجاه استقرار وضعه اقتصاديًا وسياسيًا رغم كل التحديات والمعيقات التي تشهدها المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى المملكة، بييركريستوف تشاتزيسافاس، حيث جرى بحث العديد من القضايا التي تهم المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الجانبين.



وقال حينا إن الظروف الاقتصادية التي عانى منها الأردن، شكلت تحديًا كبيرًا أمام مسيرته وازدهاره، ما تطلب إجراء العديد من الإصلاحات، لافتًا إلى حرص الملك على بناء علاقات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوربي، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز ودعم الأردن.



وأضاف أن الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تربطها مصالح مشتركة، مؤكدًا ضرورة السعي دومًا لتعزيزها وتطويرها.



بدورهم، أعرب النواب: ميادة شريم، عيد النعيمات، فريد حداد، مجدي اليعقوب، شادي فريج، عن تقديرهم للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة، خصوصًا بما يخص موضوع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشيرين إلى أهمية مواصلة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أزمة اللجوء وتبعاته، التي أثرت على موارد الدولة بشكل عام.

وأكدوا أهمية تكثيف الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي يُعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها دول المنطقة، فضلًا عن ضرورة دعم جهود الأردن لحماية حدوده من كل أشكال عمليات التهريب.



ودعا هؤلاء النواب إلى تطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، الذي ما يزال ضعيفًا، بالنظر إلى حجم الصادرات للدول الأوروبية وفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية بشكل أكبر.



وأشاروا إلى أن الأردن، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها، إلا أنه ما يزال يُعاني من ضعف الخدمات التعليمية والصحية بشكل خاص نتيجة الضغط الهائل الناتج عن أزمات اللجوء المتتابعة، الأمر الذي يدعو إلى طلب مزيد من الدعم خصوصًا للمحافظات والمناطق النائية.



من جانبه، أكد تشاتزيسافاس، أهمية تعزيز العلاقات بالثنائية، قائلًا إنه سيكون هناك عمل جاد وتعاون مشترك لدعم محاور التحديث الثلاثة السياسية، الاقتصادية، الإدارية.



وبين أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه يدعم كل الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية لن ولم يتم تهميشها، فموقف الاتحاد الأوروبي يتماشى مع الموقف الدولي الرامي إلى حل الدولتين وإحلال السلام.



وأوضح تشاتزيسافاس أنه سيكون هناك إعادة نظر باتفاقيات التجارة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف تنميتها وتطويرها، مؤكدًا استعداد الاتحاد بكل الالتزامات التي تعهد بها تجاه دعم الدول المستضيفة للجوء السوري.







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