الجزائر تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة.. ديسمبر المقبل

MENAFN - Youm7) تستضيف الجزائر النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، بهدف توحيد الجهود الحكومية حول دور المؤسسات الناشئة في أفريقيا، وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية للقارة.



وبحسب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة الجزائرية، يأتي تنظيم هذه النسخة الثانية من المؤتمر بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى المنظمة في ديسمبر الماضي، والتي جمعت كبار الفاعلين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة في القارة الأفريقية، وصناع السياسات العامة من وزراء وهيئات حكومية من 35 دولة أفريقية، تمخض عنها اعتماد خارطة طريق هي الأولى من نوعها في القارة، تؤسس لتعاون أفريقي-أفريقي عالي المستوى.



وستشهد هذه النسخة الثانية للمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة مشاركة واسعة للوزراء الأفارقة ذات صلة بمجال الابتكار والشركات الناشئة وأصحاب مشاريع مبتكرة، سيكون من شأنها تعزيز التعاون الأفريقي، مع تثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن النسخة الأولى للمؤتمر.



ويعتبر هذا المؤتمر مناسبة فريدة لجمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة، كما أنه مثل منصة حاسمة لتعزيز دور الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.



