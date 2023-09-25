Tuesday, 26 September 2023 09:13 GMT

مدير عام الإيسيسكو يبحث نتائج برامج ومشاريع تنفذها المنظمة

9/25/2023 11:34:42 PM
(MENAFN- Youm7) ناقش الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع عدد من وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمة، نتائج أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع دولهم، وسبل تطوير وتعزيز الشراكة بين الإيسيسكو وكل دولة من هذه الدول.


جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه الإيسيسكو، وتستضيفه قطر ممثلة في وزارة الثقافة، يومي 25 و26 سبتمبر 2023، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".


وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال اللقاءات مع الوزراء، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على مواصلة دعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وحرصها على تعزيز الجهود المشتركة لتجديد العمل الثقافي، واعتماد الثقافة محورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى توجهات المنظمة الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، ولتثمين تراث دول العالم الإسلامي، عبر تسجيله على قوائم الإيسيسكو للتراث المادي وغير المادي، وبناء قدرات العاملين في المجال.


وتضمنت اللقاءات لقاء مع محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، ولقاء مع الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، ولقاء مع الدكتور آندريه جاك أوجاند، وزير الثقافة والشباب والرياضة في الجابون، ولقاء مع أحمد ولد سيد أحمد ولد أج، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، ولقاء مع جمال شاه، وزير الثقافة في باكستان، ولقاء مع الدكتور فارح شيخ عبدالقادر، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في الصومال.



MENAFN25092023000132011024ID1107140271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث