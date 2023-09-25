مدير عام الإيسيسكو يبحث نتائج برامج ومشاريع تنفذها المنظمة

MENAFN - Youm7) ناقش الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع عدد من وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمة، نتائج أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع دولهم، وسبل تطوير وتعزيز الشراكة بين الإيسيسكو وكل دولة من هذه الدول.



جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه الإيسيسكو، وتستضيفه قطر ممثلة في وزارة الثقافة، يومي 25 و26 سبتمبر 2023، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".



وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال اللقاءات مع الوزراء، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على مواصلة دعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وحرصها على تعزيز الجهود المشتركة لتجديد العمل الثقافي، واعتماد الثقافة محورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى توجهات المنظمة الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، ولتثمين تراث دول العالم الإسلامي، عبر تسجيله على قوائم الإيسيسكو للتراث المادي وغير المادي، وبناء قدرات العاملين في المجال.



وتضمنت اللقاءات لقاء مع محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، ولقاء مع الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، ولقاء مع الدكتور آندريه جاك أوجاند، وزير الثقافة والشباب والرياضة في الجابون، ولقاء مع أحمد ولد سيد أحمد ولد أج، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، ولقاء مع جمال شاه، وزير الثقافة في باكستان، ولقاء مع الدكتور فارح شيخ عبدالقادر، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في الصومال.



