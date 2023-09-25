كيفية تعديل توصيلة صرف صحى قائمة.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعملائها كيفية تعديل توصيلة صرف صحي قائمة، محددة المستندات المطلوبة وخطوات التقديم على الطلب بمختلف مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات المياه على مستوى المحافظات، على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- التصاريح المطلوبة.

4- أخر فاتورة للعميل.

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء المعاينة على الطبيعة وتحديد المستلزمات المطلوبة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- الانتهاء من تقديم الخدمة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات، أوضحت الشركة إجراءات تقديم طلب استبدال قطر الوصلة والعداد على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- أخر فاتورة استهلاك للاشتراك.

5- بيانات الاشتراك.

6- التصاريح المطلوبة.

7- أخر قراءة في العداد المستبدل.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل باتسيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- الانتهاء من تقديم الخدمة.