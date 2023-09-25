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المطران جورج شيحان: كنا نصلى لله لإنقاذ مصر من الإخوان

9/25/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر الطائفة المارونية واحدة من أبرز طوائف الكنيسة الكاثوليكية في مصر، حيث تحتفظ بالكثير من عاداتها وتقاليدها اللبنانية وأحوالها الشخصية، حيث يحتفل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، اليوم العاشر من سبتمبر الجارى بالذكرى الحادية عشر على اختياره مطرانا لكرسي ابرشية القاهرة المارونية.

وقال المطران جورج شيحا
لـ" اليوم السابع" إن وضع مصر كان صعبا للغاية أيام فترة الإخوان، وكنت حزينا جدا على مصر وكل اللبنانيين والموارنة المحبين لمصر وما وصلت اليه من تدني وانهيار.

وتابع: "كنا نصلى كى ينقذ الله مصر وينجينا من هذا الشر، فكانت ثورة 30 يونيو التي كرست لمصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحظى بحب كبير فى لبنان من قادتها ومن أبنائها، كما أنه يحظى أيضا بشعبية كبيرة
عند كل مسيحى مصر، ودائما أذكره فى القداس وأشكره على محبته لنا
وأدعو أن يوفقه الله فى مسيرته لبناء مصر الجديده ويحفظه من كل شر.



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