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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. استمرار إتاحة التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب

9/25/2023 11:34:38 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل مكتب التنسيق ، فتح باب التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية للتحويل ببين الكليات والمعاهد وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.



وكان مكتب التنسيق، قد أعلن نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات القنية 2023، على موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت الدولية، ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق للحصول على النتيجة برقم الجلوس.



وكان موقع التنسيق أغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجارى ، وذلك فى ضوء قرار الدكتور
أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.



وكان السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أكد أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.



وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.







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