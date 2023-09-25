محاكمة 2 من المتظاهرين بتهمة مهاجمة سيارة للشرطة فى باريس

MENAFN - Youm7) أفادت قناة BFMTV أن اثنين من المتظاهرين ضد عنف الشرطة والعنصرية في باريس سيحاكمان بتهمة مهاجمة سيارة للشرطة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس: "ستتم محاكمة قاصر وشخص بالغ بتهمة "العنف والتسبب في دمار خطير"، ويشتبه في تورطهم في الهجوم على سيارة للشرطة خلال مظاهرة يوم السبت".

وأصيب ثلاثة من ضباط الشرطة خلال هذا الهجوم.

وخرجت السبت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات ضد عنف الشرطة الفرنسية والعنصرية.

وشارك في الاحتجاج ممثلون عن النقابات العمالية والحركات الطلابية والأحزاب السياسية.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مناهضة للشرطة، وأعربوا عن تضامنهم مع الذين عانوا من تصرفات الشرطة.

وتم إعلان وفاة شاب (16 عاما)، دماغيا، بعدما اصطدمت دراجته النارية بسيارة شرطة على طريق خارج باريس في وقت سابق من الشهر الجاري. بعد ما يزيد قليلا على شهرين من إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وينحدر من أصول من شمال إفريقيا، ما أدى إلى مقتله، وذلك بضاحية نانتير في باريس.

وأثارت تلك الواقعة أعمال شغب ونهب على مدى خمسة أيام في أنحاء البلاد، وجددت استياء عميقاً بين الفقراء في ضواحي فرنسا، وخاصة المجتمعات التي تنحدر من مهاجرين، والتي تتهم الشرطة منذ فترة طويلة بالعنف والتمييز العنصري.