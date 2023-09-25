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اغتيال رئيس فريق كولومبي رميا بالرصاص بسبب خسارة مباراة كرة قدم

9/25/2023 11:34:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن نادي تيجرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه يوم السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز (63 عاما) كان عائدا للمنزل بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الاستاد.

ونجت ابنته من الحادث دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وذكر النادي في بيان
أن عائلة تيجرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.

وستقف الفرق دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.



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