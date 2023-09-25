كندا تقر لقاحا للبالغين للوقاية من الإيبولا

MENAFN - Youm7) وافقت كندا، الإثنين، على لقاح للوقاية من فيروس "إيبولا" لدي البالغين غير الحوامل والأصحاء الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق. وتقول هيئة الصحة العامة الكندية إنه يجب تقديم جرعة واحدة من لقاح "إرفيبو" للأشخاص الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كندا.



وتقول الوكالة إن الجرعة ليست مخصصة للتحصين الروتيني، ولا للتطعيم قبل السفر. وتضيف أنه يمكن النظر في استخدامه في الأشخاص الحوامل أو الذين يعانون من ضعف المناعة والذين تعرضوا للفيروس في المختبر أو في مرافق الرعاية الصحية، أو للرضع والأطفال بعد التعرض.



وأكدت هيئة الصحة العامة الكندية أن اللقاح يمكن استخدامه أيضا في حالات استثنائية عندما يتوقع فريق من العاملين في مجال الرعاية الصحية تقديم الرعاية المباشرة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مؤكدة، والتي تشمل الإسهال والقيء والحمى والنزيف الداخلي.



ويبدأ المرض شديد العدوى بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد ملامسة سوائل الجسم مثل الدم واللعاب، وقد أصاب أشخاصًا في العديد من البلدان الأفريقية منذ السبعينيات.



وفي حين تم الإبلاغ عن عدد صغير من الحالات خارج أفريقيا في العقدين الماضيين، لم يتم تشخيص أي منها في كندا.

وتقول الهيئة إن خطر التعرض في كندا "منخفض جدا" ولكن أولئك الذين يعملون في المختبرات أو أماكن الرعاية الصحية معرضون لخطر أكبر، خاصة إذا كانت هناك انتهاكات في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.



