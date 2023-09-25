ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الصيف

MENAFN - Youm7) أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني فقد أعدادا كبيرة من جنوده خلال ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الصيفي على التحصينات الدفاعية الروسية.

وقال ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "كييف تعتقد أن 71 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال ثلاثة أشهر فقط من القتال؟ مناوشات خفيفة؟ اشتباكات دورية؟ إطلاق نار؟ لا، لقد تم القضاء عليهم خلال اشتباكات عنيفة".

وأشار إلى أن الأطراف تستخدم في مثل هذه المعارك عدداً كبيراً من القذائف.

وقال: "إذا خسرت أوكرانيا 71 ألف شخص، فإن روسيا خسرت 7 ألاف فقط ... دعونا نواجه الأمر، هناك معارك عنيفة، لكن أوكرانيا لا تنتصر فيها".

وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.

وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الآن لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".

كما أكد شويغو إلى أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".



