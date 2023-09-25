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كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي قبل لقاء العودة أمام سان جورج الإثيوبى

9/25/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Youm7) يعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراتهم الماضية أمام سان جورج الإثيوبي، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ووضع قدما فى دور المجموعات للبطولة الأفريقية، فى رحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء وحصد النجمة رقم 12 فى تاريخه.



ويرغب كولر ومعاونوه فى معالجة أزمة إهدار الفرص بعدما أقدم اللاعبون على إضاعة ما يزيد عن ثلاثة أهداف خلال المباراة الماضية، بخلاف الثلاثة أهداف المسجلة، فى المواجهة التي شهدت تفوقاً واضحاً للمارد الأحمر.



كما يرغب كولر فى منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية لتفادي تكرار هذه الأخطاء في المباريات القادمة، خاصة مع المشاركة فى مواجهات أقوى بدءاً من دور المجموعات الأفريقي وبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم وبطولة الدوري المصري وكذلك كأس مصر.



ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.







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