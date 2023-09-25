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بيراميدز يغلق صفحة الدورى ويبدأ التركيز فى لقاء العودة أمام الجيش الرواندى

9/25/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق فريق بيراميدز صفحة بطولة الدورى الممتاز، بعد مواجهة البنك الأهلى فى الجولة الثانية، والتي جمعتهما أمس، الاثنين، ليصبح التركيز منصباً على مواجهة الجيش الرواندى، في إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة الجمعة المقبل 29 سبتمبر فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



وانتهت مباراة الفريقين في الذهاب على ملعب بيلي كيجالي في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتفصل بيراميدز خطوة واحدة عن التأهل لدور المجموعات.



ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع، ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.



وحرص جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، على التحدث مع اللاعبين حول ضرورة طى صفحة الدورى، والتركيز جيدًا فى لقاء الجيش الرواندى، حتى لا تحدث مفاجأت فى اللقاء قد تؤدى لعواقب غير مرضية.







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